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شؤون فلسطينية

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورًا يزعم أنها أسلحة الفلسطينيين الأربعة

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورًا يزعم أنها أسلحة الفلسطينيين الأربعة
رام الله - دنيا الوطن
نشر الجيش الإسرائيلي، ما زعم أنها صورًا للأسلحة التي كان يحملها فلسطينيون شرقي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن هذه الأسلحة هي التي استخدمها المسلحون الفلسطينيون خلال الهجوم صباح اليوم.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي: "نعتقد أن الهجوم مخطط له ويمكن أن يشير إلى تغيير في الاستراتيجية من جانب حركة حماس، إذا كانوا يعتقدون أن حيلتهم بهذه الطرق ناجحة فقد تتصاعد الأمور إلى حرب أخرى".

وتابع: "نعتقد أن هكذا عمليات الغرض منها تحقيق غايات كبيرة مثل خطف جنود؛ من خلال نصب كمين لدورية، وهذا يمكن أن يخدم هذا الغرض".

أما صحيفة (هآرتس)، فأكدت أن كمية الأسلحة التي كانت بحوزة المسلحين "مهولة"، وكان من الممكن أن يستيقظ الإسرائيليون على حدث مروّع، فيما الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير، قال: إن كمية الأسلحة التي كانت بجوزة المهاجمين، لا يمكن تصورها.

بدوره، نقل موقع (مفزاك لايف) عن مصدر عسكري من فرقة غزة حول الحدث فجر اليوم: "القوات أحبطت الهجوم الذي كان من المفترض أن ينتهي بقتل الجنود واختطافهم إلى قطاع غزة".






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