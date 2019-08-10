استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة

استشهد أربعة فلسطينيين على حدود وسط قطاع غزة، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت ان عدد الذين تم تصفيتهم على حدود قطاع غزة خلال الحدث صباح اليوم، 4 فلسطينيين.



بينما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان ‎الجيش الإسرائيلي رصد في ساعات الصباح عدد من الفلسطينيين يقتربون من السياج الأمني جنوب قطاع ‎غزة، حيث زعم انهم كانوا مسلحين ببنادق من نوع كلاشنيكوف وقنابل يدوية وقذيفة RPG.



وتابع في بيان له ان قوات الجيش التي كانت تتجهز لهذا الحادث منذ رصدتهم وأطلقت النار عليهم بعد ان اجتاز أحدهم السياج الأمني وقتلتهم على حد قوله.





ولم تؤكد اي تقارير فلسطينية الأمر بعد.



وقال موقع مفزاك لايف:" ان الجيش الاسرائيلي قام بتصفية عدد من الفلسطينيين عند حدود وسط قطاع غزة بزعم حيازتهم أسلحة من نوع كلاشنيكوف، ومحاولتهم اجتياز السياج الفاصل وسط قطاع غزة.