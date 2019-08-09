الهيئة المستقلة: الأمن الداخلي بغزة ينقل محتجز لديه للعناية المركزة بمستشفى الشفاء

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جميل سرحان: إن جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة منع محامي الهيئة من زيارة محتجز لديه.





وأوضح سرحان، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك)، أن الأمن الداخلي نقل الموقوف من مقره بمنطقة أنصار إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء بغزة.







وأضاف سرحان: "ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ظروف تلك الحادثة، وتمكين الهيئة المستقلة من زيارته والاطلاع على أوضاعه الصحية".





وفي السياق، أكدت الهيئة المستقلة، أن الأمن الداخلي نقل المحتجز لقسم العناية المركزة بالمستشفى أمس الخميس، مشددةً على ضرورة تمكين طاقمها من زيارة النزيل والاطلاع على ظروف احتجازه ووضعه الصحي.







