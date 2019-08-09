حماس: المقاومة بالضفة تقترب من طرد الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن المقاومة في الضفة الغربية قادرة ليس فقط على منع ضم الضفة بل هي تقترب من طرد الاحتلال وانتزاع حرية شعبنا.





وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، الجمعة: "تعيش اسرائيل بعد عملية بيت فجار مرة أخرى أمام إلحاح الإجابة على الأسئلة الوجودية، وعن إمكانية إستمرارها ككيان مغتصب للأرض الفلسطينية".



وتابع قاسم: "يتوهم الاحتلال بأن اعتراف البعض به، وهرولة قلة للتطبيع معه، يمكن أن يضمن لها إستمرار وجود كيانها الاحتلالي، ويتوهم أنه يمكن أن يحصل على الأمن، عبر التنسيق الأمني، ويتبدد كل ذلك مع كل عمل بطولي للمقاومة".