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بعد أزمة السياح الإسرائيليين.. الأردن يُعيد فتح مقام النبي هارون

بعد أزمة السياح الإسرائيليين.. الأردن يُعيد فتح مقام النبي هارون
إسرائليين بمقام النبي هارون
رام الله - دنيا الوطن
أعادت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، فتح مقام النبي هارون الكائن في إقليم البتراء بمحافظة معان، بعد أسبوع من إغلاقه أمام الزوار.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: إنه تم إعادة فتح مقام سيدنا هارون لاستقبال الزوار وفقا للتعليمات والشروط المحددة لزيارة المقامات.

وأهابت الوزارة بالزوار التقيد بالتعليمات التي تحدد شروط الزيارات وتنظمها، لافتةً إلى ضرورة اتباع شروط السلامة العامة أثناء عبور الطريق للمقام للحفاظ على سلامة الزوار، خاصة أنه يقع في منطقة مرتفعة، وأن لا يتم دخول المقام إلا بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمختصة ووفق المواعيد المحددة منها.

وكانت الأوقاف الأردنية أغلقت المقام، قبل أسبوع، بعد قيام نحو 500 من السياح الإسرائيليين بأداء طقوس تلمودية في المقام الذي يقوم على حراسته موظفون من وزارة الأوقاف الأردنية.

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