دولي

الولايات المتحدة تكشف حقيقة سقوط طائرة لها بالعراق

الولايات المتحدة تكشف حقيقة سقوط طائرة لها بالعراق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت عملية العزم الصلب، اليوم الجمعة، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن تعرض طائرة عسكرية مسيرة أمريكية إلى هجوم أدى إلى إسقاطها في بغداد.

وقالت العملية، في بيان صحفي إن "طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي قامت بهبوط غير مجدول في بغداد، يوم الأربعاء، بسبب عطل ميكانيكي، وتم إستعادتها من قبل القوات العراقية بنجاح ولم يصب أحد بأذى ولم تتضرر أي من الممتلكات أثناء الهبوط أو أثناء عملية استعادة الطائرة"، وفق (روسيا اليوم).

وأضافت أن "الطائرة من نوع MQ-1C تابعة للجيش الأمريكي وقد هبطت في منطقة الرضوانية غربي بغداد"، مشيرةً إلى أن "الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي وليس اليوم، وصدر البيان عنها بعد تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت تواجد قوات عراقية بجانبها.

ولفتت إلى أن الطائرة تعرضت لهبوط عنيف في مكان مفتوح وليس إسقاط بسبب فتح بوابات عجلات الهبوطة".

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