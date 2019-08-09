شؤون فلسطينية

شاهد: الضابطة الجمركية تضبط شرائح وبطاقات شحن إتصالات إسرائيلية ومخدرات

شاهد: الضابطة الجمركية تضبط شرائح وبطاقات شحن إتصالات إسرائيلية ومخدرات
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية: إن الجهاز في محافظة طولكرم، ضبط مساء اليوم الجمعة، كمية من شرائح وبطاقات شحن إتصالات إسرائيلية وكمية من مادة الحشيش المخدرة.

وأوضحت الإدارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن عملية الضبط جاءت من خلال متابعة ومراقبة حثيثة من قبل الجهاز لتحركات شخص من عرب الداخل يقوم بتروجي وبيع الشرائح الإسرائيلية في المحافظة، حيث تم نصب كمين محكم له وتم ضبطه وضبط مركبته التي يقودها، وبالتفتيش عثر بداخلها على كمية من شرائح الإتصالات وبطاقات الشحن الإسرائيلية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وكذلك تم ضبط مادة من نوع الحشيش المخدرة.

وأشار البيان، إلى أنه تم التحفظ على الكمية، واستدعاء الأخوة في مكافحة المخدرات بالشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.



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