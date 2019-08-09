دولي

إسرائيل تستأنف استيراد الذُرة من روسيا بعد توقف خمس سنوات

إسرائيل تستأنف استيراد الذُرة من روسيا بعد توقف خمس سنوات
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استأنفت إسرائيل استيراد الذُرة الروسية بعد توقف دام خمس سنوات، حيث تم توريد 45 طناً من هذا المحصول إلى البلاد في تموز/ يوليو.

وجاء في بيان لمركز تقييم جودة الحبوب التابع لـهيئة الرقابة الزراعية الروسية "روسلخوزنادزور": "بعد توقف دام خمس سنوات، استأنفت روسيا إمدادات الُذرة إلى إسرائيل. وقد تم توريد 45 طناً من محصول الحبوب إلى هذا البلد من ميناء نوفوروسيسك في تموز/يوليو للعام الزراعي 2019-2020"، وفق وكالة (سبوتنك).

وأشار المركز إلى أن إسرائيل تشتري ما بين 1.6 و2 مليون طن من الذرة سنوياً، معظمها من أصل أمريكي وأوكراني، حيث تشير بيانات مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية إلى أن صادرات الذرة من روسيا، بلغت في عام 2018 ما مقداره 4.792 مليون طن بقيمة 854.548 مليون دولار.

وكانت إيران هي المستوردة الرئيسية للذرة الروسية في العام الماضي (بلغت الإمدادات 1.392 مليون طن، أي 29 في المائة من مجموع الصادرات)، وتركيا (1.253 مليون طن، 26.1 في المائة). وكوريا الجنوبية (638.9 ألف طن، 13.3 في المائة).

يذكر أن أخر مرة سجلت فيها مصلحة الجمارك الفدرالية صادرات الذرة من روسيا إلى إسرائيل كان في عام 2014. حينها بلغت إمدادات الذرة إلى هذا البلد 96147 ألف طن، أو 2.8 في المائة من إجمالي حجم الصادرات من روسيا في عام 2014.

هذا وأعلنت وزارة الزراعة الروسية، نهاية الشهر المنصرم، أنه منذ بداية العام الزراعي 2019-2020 (من1 حتى18 يوليو/تموز 2019)، صدرت روسيا 1.4 مليون طن من محاصيل الحبوب.

وتتوقع وزارة الزراعة الروسية أن تبلغ صادرات الحبوب من روسيا في العام الزراعي 2019-2020 (من 1 يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2020) 45 مليون طن، بما في ذلك 36 مليون طن من القمح.

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