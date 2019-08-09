أبو غزالة: العيد لا يعني العُطلة وعلى الحكومة الأردنية زيادة الانتاجية

رام الله - دنيا الوطن

أعاد رجل الأعمال الأردني، طلال أبو غزالة، مهاجمة الحكومة الأردنية مجدداً، بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تعتبر الأطول.





وقال أبو غزالة: إنه وفق دراسة قدمها فإن الأردني يعمل يوم ويعطل يوم، مضيفاً: "العطلة شيء والاحتفال شيء آخر وواجب الإعلام والحكومة زيادة الانتاجية".





وأضاف أبو غزالة: "لما بتعطلني على توقعات بتطلع تاني يوم غلط، ليش تعطلني اذا بقدر أروح على شغلي، ليش لازم تعيد خمس أيام، والعيد لا يعني العُطلة".





وتابع: "لما احتفل بالمناسبات من غير الضروري الحصول على عطلة، ليش تعطيل الدوام، وكيف تمارس هذا الفرح الديني والمناسبة الدينية من خلال العطلة؟".