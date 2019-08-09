عربي

أبو غزالة: العيد لا يعني العُطلة وعلى الحكومة الأردنية زيادة الانتاجية

أبو غزالة: العيد لا يعني العُطلة وعلى الحكومة الأردنية زيادة الانتاجية
طلال أبو غزالة
رام الله - دنيا الوطن
أعاد رجل الأعمال الأردني، طلال أبو غزالة، مهاجمة الحكومة الأردنية مجدداً، بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تعتبر الأطول.

وقال أبو غزالة: إنه وفق دراسة قدمها فإن الأردني يعمل يوم ويعطل يوم، مضيفاً: "العطلة شيء والاحتفال شيء آخر وواجب الإعلام والحكومة زيادة الانتاجية".

وأضاف أبو غزالة: "لما بتعطلني على توقعات بتطلع تاني يوم غلط، ليش تعطلني اذا بقدر أروح على شغلي، ليش لازم تعيد خمس أيام، والعيد لا يعني العُطلة".

وتابع: "لما احتفل بالمناسبات من غير الضروري الحصول على عطلة، ليش تعطيل الدوام، وكيف تمارس هذا الفرح الديني والمناسبة الدينية من خلال العطلة؟". 

 

أخبار ذات صلة

السعودية تكشف سبب تأخر وصول الحجاج القطريين

السعودية تكشف سبب تأخر وصول الحجاج القطريين

هل باعت الحكومة المصرية &#34;وسط البلد&#34; للمستثمرين الأجانب؟

هل باعت الحكومة المصرية "وسط البلد" للمستثمرين الأجانب؟

شاهد: الكشف عن أحدث وسيلة نقل في مصر

شاهد: الكشف عن أحدث وسيلة نقل في مصر

اغتيال شقيق زعيم الحوثيين باليمن واتهامات لأمريكا وإسرائيل بتنفيذ العملية

اغتيال شقيق زعيم الحوثيين باليمن واتهامات لأمريكا وإسرائيل بتنفيذ العملية

رئيس وزراء تونس يترشح للرئاسة

رئيس وزراء تونس يترشح للرئاسة

الإمارات تسحب شكوى ضد قطر

الإمارات تسحب شكوى ضد قطر

شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة

شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة

على خطى أبي الأنبياء.. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى

على خطى أبي الأنبياء.. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

حماية المستهلك بغزة: الحلويات والمكسرات صالحة للاستهلاك الآدمي

حماية المستهلك بغزة: الحلويات والمكسرات صالحة للاستهلاك الآدمي

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

أبو سيف: وزارة الثقافة جادة في تطوير قطاع السينما بغزة

أبو سيف: وزارة الثقافة جادة في تطوير قطاع السينما بغزة

أوقاف القدس تُعلن تأخير صلاة العيد ساعة كاملة

أوقاف القدس تُعلن تأخير صلاة العيد ساعة كاملة

الشيوخي: القدرة الشرائية للاضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

الشيوخي: القدرة الشرائية للاضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

منوعات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

عربي

رئيس وزراء تونس يترشح للرئاسة

رئيس وزراء تونس يترشح للرئاسة

الإمارات تسحب شكوى ضد قطر

الإمارات تسحب شكوى ضد قطر

شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة

شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة

على خطى أبي الأنبياء.. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى

على خطى أبي الأنبياء.. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى