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هل باعت الحكومة المصرية "وسط البلد" للمستثمرين الأجانب؟

هل باعت الحكومة المصرية "وسط البلد" للمستثمرين الأجانب؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب، تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقاً لبيان الحكومة المصرية، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد وبيعها، مشددة على اهتمام وحرص الدولة على تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بالمنطقة.

وأكدت المحافظة أنها بدأت في تنفيذ خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية (وسط البلد)، لافتة إلى أنها انتهت بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت تطوير شارع الألفي والعقارات الموجودة به وميدان عرابي.

وتم البدء في المرحلة الثانية التي تشمل تطوير ميداني عابدين وطلعت حرب، بالإضافة إلى سراي الأزبكية، وشارع 26 يوليو، وقصر العيني، والجمهورية، وعبد الخالق ثروت، والبستان، وترميم قصر البارون المقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل، وقد تم الانتهاء من تطوير أكثر من 200 عقار بالمرحلة الثانية.

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