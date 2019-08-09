شاهد: أول ضابطة فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية





وفي السياق، أكد العميد غسان نمر، الناطق باسم وزارة الداخلية، أن هذا الانجاز الفلسطيني يضاف لانجازات المؤسسة الأمنية الفلسطينية ويؤكد مدى الحرفية والمهنية التى حققها ضباط المؤسسة ما جعلهم يكونون قادرين على خوض غمار مثل هذه الكليات العسكرية العريقة بنجاح خاصة.





وأضاف نمر: "نعلم أن دخول مثل هذه الكليات يمر عبر عديد الامتحانات والتمرينات ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتواصل التدريب والاعتماد الفعلي على الكفاءات الفلسطينية التي باتت تتميز في كافة المجالات".



رام الله - دنيا الوطنتخرجت اليوم الضابطة الفلسطينية غاده طميزه من الاكاديمية العسكرية الملكية في لندن (سانت هيرتيس) حيث حضر التخرج اللواء نضال أبو دخان قائد الأمن الوطني الفلسطيني ممثلاً لدولة فلسطين.وتعتبر الضابطة غادة هي أول فتاة فلسطينية تتخرج من هذه الكلية العسكرية العريقة حيث كان قد سبقها عدد من الضباط الرجال كان منهم ضباط من الحرس الرئاسي الفلسطيني ومن الأجهزة الأمنية الأخرى.وتعتبر كلية سانت هيرتيس أحد أعرق الكليات العسكرية في العالم وهو ما يعتبر أن دخول الضباط والضابطات الفلسطينيين لمثل هذه الكلية وتخرجهم منها هو انجاز فلسطيني يضاف إلى عدد من الانجازات التي تأتي في سياق التعاون بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومكتب فريق الدعم البريطاني لدى دولة فلسطين.