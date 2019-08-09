شؤون فلسطينية

شاهد: أول ضابطة فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية

شاهد: أول ضابطة فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية
غادة طميزة
رام الله - دنيا الوطن
تخرجت اليوم الضابطة الفلسطينية غاده طميزه من الاكاديمية العسكرية الملكية في لندن (سانت هيرتيس) حيث حضر التخرج اللواء نضال أبو دخان قائد الأمن الوطني الفلسطيني ممثلاً لدولة فلسطين.

وتعتبر الضابطة غادة هي أول فتاة فلسطينية تتخرج من هذه الكلية العسكرية العريقة حيث كان قد سبقها عدد من الضباط الرجال كان منهم ضباط من الحرس الرئاسي الفلسطيني ومن الأجهزة الأمنية الأخرى.

وتعتبر كلية سانت هيرتيس أحد أعرق الكليات العسكرية في العالم وهو ما يعتبر أن دخول الضباط والضابطات الفلسطينيين لمثل هذه الكلية وتخرجهم منها هو انجاز فلسطيني يضاف إلى عدد من الانجازات التي تأتي في سياق التعاون بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومكتب فريق الدعم البريطاني لدى دولة فلسطين.

وفي السياق، أكد العميد غسان نمر، الناطق باسم وزارة الداخلية، أن هذا الانجاز الفلسطيني يضاف لانجازات المؤسسة الأمنية الفلسطينية ويؤكد مدى الحرفية والمهنية التى حققها ضباط المؤسسة ما جعلهم يكونون قادرين على خوض غمار مثل هذه الكليات العسكرية العريقة بنجاح خاصة.

وأضاف نمر: "نعلم أن دخول مثل هذه الكليات يمر عبر عديد الامتحانات والتمرينات ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتواصل التدريب والاعتماد الفعلي على الكفاءات الفلسطينية التي باتت تتميز في كافة المجالات".




أخبار ذات صلة

الهباش: الرئيس عباس يُتابع بغضب دعوات اقتحام الأقصى بعيد الأضحى

الهباش: الرئيس عباس يُتابع بغضب دعوات اقتحام الأقصى بعيد الأضحى

شاهد: الاحتلال يُصادر سيارة ويعتقل صاحبها بزعم استخدامها بعملية &#34;غوش عتصيون&#34;

شاهد: الاحتلال يُصادر سيارة ويعتقل صاحبها بزعم استخدامها بعملية "غوش عتصيون"

الهيئة العليا لمسيرات العودة توجه دعوة بشأن صلاة عيد الأضحى

الهيئة العليا لمسيرات العودة توجه دعوة بشأن صلاة عيد الأضحى

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

حماية المستهلك بغزة: الحلويات والمكسرات صالحة للاستهلاك الآدمي

حماية المستهلك بغزة: الحلويات والمكسرات صالحة للاستهلاك الآدمي

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

أبو سيف: وزارة الثقافة جادة في تطوير قطاع السينما بغزة

أبو سيف: وزارة الثقافة جادة في تطوير قطاع السينما بغزة

أوقاف القدس تُعلن تأخير صلاة العيد ساعة كاملة

أوقاف القدس تُعلن تأخير صلاة العيد ساعة كاملة

الشيوخي: القدرة الشرائية للاضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

الشيوخي: القدرة الشرائية للاضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شرقي يطا بالخليل

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شرقي يطا بالخليل

منوعات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

عربي

رئيس وزراء تونس يترشح للرئاسة

رئيس وزراء تونس يترشح للرئاسة

الإمارات تسحب شكوى ضد قطر

الإمارات تسحب شكوى ضد قطر

شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة

شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة

على خطى أبي الأنبياء.. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى

على خطى أبي الأنبياء.. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى