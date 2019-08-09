ترامب يُعلن تلقيه رسالة "لطيفة" من زعيم كوريا الشمالية





رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تلقى أمس "رسالة لطيفة" من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، معرباً عن اعتقاده أنه سيكون هنالك لقاء آخر بينهما.وأطلقت كوريا الشمالية، فجر الثلاثاء الماضي، صاروخين تزامنا مع تدريبات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة انطلقت أمس الاثنين، وفق (روسيا اليوم).وتعتبر التجربة الصاروخية الشمالية، الرابعة من نوعها في أقل من أسبوعين، منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخها الباليستي الأخير في 25 حزيران/يوليو الماضي.