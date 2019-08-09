الهباش: الرئيس عباس يُتابع بغضب دعوات اقتحام الأقصى بعيد الأضحى

قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تتابع بغضب وقلق التطورات الحاصلة في القدس أولاً بأول وسوف تعمل كل ما يمكن ومعها كل جماهير شعبنا من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك.





وأوضح الهباش، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن نية الجماعات اليهودية المتطرفة ومجموعات المستوطنين اقتحام باحات الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك في أول أيام عيد الأضحى المبارك وبحماية من شرطة الإحتلال تحت ذريعة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه أمام جميع الاحتمالات، وقد يشعل المنطقة بأكملها ولن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الجريمة وتبعاتها.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف الهباش، أن على العالم أن يعمل على منع هذه الجريمة قبل فوات الأوان وأن يمنع إشعال فتيل الحرب الدينية التي تسعى دولة الإحتلال لإشعالها بكل الطرق من أجل فرض واقع جديد في الحرم القدسي الشريف تمهيداً لتنفيذ مخطط التهويد الإجرامي.وأكد قاضي القضاة أن شعبنا الفلسطيني سيحافظ على المسجد الأقصى المبارك وحرمته بكل ما أوتي من قوة وعزيمة ولن تمر هذه المؤامرة أبداً مهما كانت التضحيات، مؤكداً على قرار هيئة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس التي دعت إلى إغلاق كافة مساجد مدينة القدس وتوحيد صلاة العيد في المبارك وتأجيل ذبحالأضاحي الى ثاني أيام العيد، للرباط فيه وإفشال مخططط الإقتحام وتواجد أكبر عدد من المرابطين والمصلين في باحات الأقصى طيلة نهار يوم العيد.وطالب الهباش كافة أبناء شعبنا الفلسطيني القادرين على الوصول إلى المسجد الأقصى للتوجه لصلاة العيد في الحرم القدسي الشريف ومؤازرة المرابطين والمواطنين المقدسيين في حماية المسجد والدفاع عنه.