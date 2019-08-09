شؤون فلسطينية

الهباش: الرئيس عباس يُتابع بغضب دعوات اقتحام الأقصى بعيد الأضحى

الهباش: الرئيس عباس يُتابع بغضب دعوات اقتحام الأقصى بعيد الأضحى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تتابع بغضب وقلق التطورات الحاصلة في القدس أولاً بأول وسوف تعمل كل ما يمكن ومعها كل جماهير شعبنا من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح الهباش، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن نية الجماعات اليهودية المتطرفة ومجموعات المستوطنين اقتحام باحات الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك في أول أيام عيد الأضحى المبارك وبحماية من شرطة الإحتلال تحت ذريعة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه أمام جميع الاحتمالات، وقد يشعل المنطقة بأكملها ولن يكون أحد بمنأى عن تداعيات هذه الجريمة وتبعاتها.

وأضاف الهباش، أن على العالم أن يعمل على منع هذه الجريمة قبل فوات الأوان وأن يمنع إشعال فتيل الحرب الدينية التي تسعى دولة الإحتلال لإشعالها بكل الطرق من أجل فرض واقع جديد في الحرم القدسي الشريف تمهيداً لتنفيذ مخطط التهويد الإجرامي.

وأكد قاضي القضاة أن شعبنا الفلسطيني سيحافظ على المسجد الأقصى المبارك وحرمته بكل ما أوتي من قوة وعزيمة ولن تمر هذه المؤامرة أبداً مهما كانت التضحيات، مؤكداً على قرار هيئة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس التي دعت إلى إغلاق كافة مساجد مدينة القدس وتوحيد صلاة العيد في المبارك وتأجيل ذبح
الأضاحي الى ثاني أيام العيد، للرباط فيه وإفشال مخططط الإقتحام وتواجد أكبر عدد من المرابطين والمصلين في باحات الأقصى طيلة نهار يوم العيد.

وطالب الهباش كافة أبناء شعبنا الفلسطيني القادرين على الوصول إلى المسجد الأقصى للتوجه لصلاة العيد في الحرم القدسي الشريف ومؤازرة المرابطين والمواطنين المقدسيين في حماية المسجد والدفاع عنه.

أخبار ذات صلة

شاهد: أول ضابطة فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية

شاهد: أول ضابطة فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية

شاهد: الاحتلال يُصادر سيارة ويعتقل صاحبها بزعم استخدامها بعملية &#34;غوش عتصيون&#34;

شاهد: الاحتلال يُصادر سيارة ويعتقل صاحبها بزعم استخدامها بعملية "غوش عتصيون"

الهيئة العليا لمسيرات العودة توجه دعوة بشأن صلاة عيد الأضحى

الهيئة العليا لمسيرات العودة توجه دعوة بشأن صلاة عيد الأضحى

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

حماية المستهلك بغزة: الحلويات والمكسرات صالحة للاستهلاك الآدمي

حماية المستهلك بغزة: الحلويات والمكسرات صالحة للاستهلاك الآدمي

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

أبو سيف: وزارة الثقافة جادة في تطوير قطاع السينما بغزة

أبو سيف: وزارة الثقافة جادة في تطوير قطاع السينما بغزة

أوقاف القدس تُعلن تأخير صلاة العيد ساعة كاملة

أوقاف القدس تُعلن تأخير صلاة العيد ساعة كاملة

الشيوخي: القدرة الشرائية للاضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

الشيوخي: القدرة الشرائية للاضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شرقي يطا بالخليل

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شرقي يطا بالخليل

منوعات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

عربي

رئيس وزراء تونس يترشح للرئاسة

رئيس وزراء تونس يترشح للرئاسة

الإمارات تسحب شكوى ضد قطر

الإمارات تسحب شكوى ضد قطر

شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة

شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة

على خطى أبي الأنبياء.. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى

على خطى أبي الأنبياء.. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى