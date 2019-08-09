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شاهد: الكشف عن أحدث وسيلة نقل في مصر

شاهد: الكشف عن أحدث وسيلة نقل في مصر
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة النقل المصرية أول فيديو لـ "مونوريل" (قطار كهربائي) العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وهي أحدث وسيلة نقل في مصر، والمقرر بدء العمل فيها قريبا.

ووفق (روسيا اليوم)، يمتد "مونوريل" العاصمة الإدارية بطول 52 كم شاملا 22 محطة، بينما يمتد "مونوريل" منطقة 6 أكتوبر بطول 35 كم، يمر عبر مدينة الشيخ زايد بالقاهرة ومحور 26 يوليو، رابطا الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، ويشمل 10 محطات.

وستبلغ القدرة الاستيعابية القصوى لـ "المونوريل" الحديث نحو مليون راكب يوميا، ليقطع خلال 35 دقيقة مسافة 35 كم، متوقفا عند 10 محطات.

وسيكون المشروع شبيها بمترو الأنفاق لكنه معلق، وسيعمل بتذاكر مثل تذاكر المترو، لكنه سيكون علويا، وتكلفته منخفضة تصل إلى ثلث تكلفة المترو، كما أنه سيوفر في التكلفة ولا يحتاج لإخلاء أراض أو مناطق سكنية، وسينتهي المشروع في 30 يونيو عام 2023، خلال عامين فقط من استلام مواقع العمل.

 

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