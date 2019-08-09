اغتيال شقيق زعيم الحوثيين باليمن واتهامات لأمريكا وإسرائيل بتنفيذ العملية

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الجمعة، عن اغتيال شقيق زعيم الجماعة، إبراهيم بدر الدين الحوثي، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ العملية.





وأكدت الجماعة، وفق قناة (المسيرة)، أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي"، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة.وجاء في البيان: "إن الشهيد كان من خيرة رجال الوطن، مجاهداً جسوراً سخر حياته في سبيل الله، دفاعاً عن العقيدة والوطن، حتى ارتقت روحه الطاهرة شهيداً، ونال المقام الذي يستحقه مع الأنبياء والصديقين والشهداء".وتابع البيان: "تؤكد الجماعة أنها لن تتوانى ولن تألوا جهدا في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية، التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد ابراهيم الحوثي، وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع".