دولي

أول تعليق من إيران على مشاركة إسرائيل بـ "تحالف حماية السفن" بالخليج

أول تعليق من إيران على مشاركة إسرائيل بـ "تحالف حماية السفن" بالخليج
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إيران، إن إعلان احتمال مشاركة إسرائيل في التحالف العسكري الذي تسعى الولايات المتحدة لتشكيله في منطقة الخليج يعد تهديداً علنياً لأمن إيران، مؤكدةً أنها تتعهد بضمان أمن السفن في الخليج.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي في بيان: "طهران تعتبر أن أساس وجود هذا التحالف هو زيادة التوترات في المنطقة، وأي وجود للكيان الصهيوني ضمنه يعد تواجدا غير شرعي في الشرق الأوسط، وتهديدا علنيا لاستقرار المنطقة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن بلاده "تعتقد أن وجود  قوات أجنبية في الخليج تحت أي مسمى لا يساعد في انعدام الأمن في المنطقة فقط، بل يهيئ الأرضية لزيادة حدة التوتر والأزمات في هذه المنطقة الحساسة".

وتابع موسوي: "رد إيران الشرعي على إعلان احتمال مشاركة الكيان الإسرائيلي في هذا التحالف تتحمل عواقبه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي غير الشرعي".

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