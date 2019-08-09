شؤون فلسطينية

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا
رام الله - دنيا الوطن
عبر مبعدو كنيسة المهد عن الألم والمعاناة التي تطول شرحها وايجازها وتحتاج الى مجلدات لشرح تفاصيل الالم اليومي والشهري والسنوي للمبعدين منذ (17 عامًا) للإبعاد بحسب تعبير المبعدين.

وأكد المبعدون، أن 34 عيدًا قد مر عليهم وهم محرومون من ابسط الحقوق التي نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية، التي انتهكها الاحتلال الاسرائيلي طوال (17 عامًا) للإبعاد، واولها حقهم في العودة الى بيوتهم التي ابعدوا منها في العام 2002.

واستطرد المبعدون في شرح فصول معاناتهم الممتدة، فمن فقدان للاحبة والاعزاء على قلوبهم خلال سنوات الابعاد، حيث ان غالبية المبعدين فقدوا امهاتهم او أبائهم أو أقرب الناس اليهم دون ان يتمكنوا من رؤيتهم، او القاء نظره الوداع عليهم، ومنهم كان المبعد الشهيد اللواء عبد الله داوود الطيراوي المبعد الوحيد
الذي عاد الى ارض الوطن محمولا على الاكتاف، بعد استشهاده في الجزائر وهذه مخالفة اخرى لكافة القوانين والشرائع الدولية والانسانية.

واضاف المبعدون، أن الاحتلال الاسرائيلي يمعن في ممارسة جرائمه بحق المبعدين من كنيسة المهد، حيث انه يمنع اهالي المبعدين من زيارة ابنائهم في غزة، وفي المقابل يمنع زوجات المبعدين من العودة الى الضفة الفلسطينية، ضمن سياسة التمييز والانتقام التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد المبعدين.

كذلك يمارس الاحتلال الاسرائيلي التضييق على المبعدين الى الدول الاوروبية، من خلال التحريض عليهم او منع عائلاتهم من الالتحاق بهم، فمنهم من لم يجتمع مع اسرته منذ (17 عامًا) من الابعاد، اضافة الى التحريض المستمر عليهم لدى الدول التي
ابعدوا اليها.

وتساءل المبعدون، الى متى ستبقى معاناتنا مستمرة ومعاناة عائلات المبعدين وابناءهم مستمرة؟ رغم ان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم بحقهم ترتقي الى جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الانسانية، مطالبين الجميع التدخل من اجل
وضع حد لمعاناتهم المستمرة والعمل الحثيث على عودتهم وانهاء قضيتهم.

يُذكر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قد قامت بإبعاد 26 مبعدًا من مبعدو كنيسة المهد الى غزة وابعاد 13 مبعدًا الى الدول الاوروبية من كنيسة المهد في العام 2002، ضمن صفقة قد ابرمت بين الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية بعد حصار للكنيسة دام (39 يومًا) داخل كنيسة المهد في بيت لحم.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

حماية المستهلك بغزة: الحلويات والمكسرات صالحة للاستهلاك الآدمي

حماية المستهلك بغزة: الحلويات والمكسرات صالحة للاستهلاك الآدمي

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

أبو سيف: وزارة الثقافة جادة في تطوير قطاع السينما بغزة

أبو سيف: وزارة الثقافة جادة في تطوير قطاع السينما بغزة

مسؤول بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل دولة تمارس الحقد ضد الفلسطينيين

مسؤول بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل دولة تمارس الحقد ضد الفلسطينيين

أوقاف القدس تُعلن تأخير صلاة العيد ساعة كاملة

أوقاف القدس تُعلن تأخير صلاة العيد ساعة كاملة

الشيوخي: القدرة الشرائية للاضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

الشيوخي: القدرة الشرائية للاضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

مبعدو كنيسة المهد: مر علينا 34 عيدًا دون أن نرى ذوينا

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

حماية المستهلك بغزة: الحلويات والمكسرات صالحة للاستهلاك الآدمي

حماية المستهلك بغزة: الحلويات والمكسرات صالحة للاستهلاك الآدمي

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

أبو بكر: التاريخ لن يغفر للمجتمع الدولي تخليه عن حقوق الأسرى

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص

الشيوخي: القدرة الشرائية للاضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

الشيوخي: القدرة الشرائية للاضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شرقي يطا بالخليل

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شرقي يطا بالخليل

دعوات لوقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى خلال العيد

دعوات لوقف الإجراءات التعسفية بحق الأسرى خلال العيد

منوعات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

عربي

رئيس وزراء تونس يترشح للرئاسة

رئيس وزراء تونس يترشح للرئاسة

الإمارات تسحب شكوى ضد قطر

الإمارات تسحب شكوى ضد قطر

شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة

شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة

مصرع ثمانية مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصري

مصرع ثمانية مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصري