قوات الاحتلال تُداهم منازل مواطنين جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عددا من منازل المواطنين في بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.



وقال عضو إقليم "فتح" في بيت لحم، جواد ثوابتة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منازل لمواطنين في المنطقة الغربية، بالتزامن مع إطلاق طائرة استطلاعية.



وأضاف أن قوات الاحتلال تقوم بأعمال تمشيط في البلدة وبعض المناطق المجاورة بعد العثور أمس على جثة مستوطن قرب مستوطنة "افرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.