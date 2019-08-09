حماية المستهلك بغزة: الحلويات والمكسرات صالحة للاستهلاك الآدمي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، أن المكسرات والحلويات المعروضة في المحال التجارية بمدينة غزة، صالحة للاستهلاك الآدمي.



وفي إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.



نظم مكتب غزة وبالتعاون مع مباحث التموين وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية جولات ميدانية مكثفة على مخازن المكسرات ومصانع العصائر ومعامل السكاكر في المحافظة.



وتأتي هذه الجولات مع اقتراب عيد الأضحى المبارك التي تشهد فيها كافة محال الحلويات والمكسرات إقبالاً من المواطنين استعداداتها لاستقبال عيد الاضحى المبارك.



وتقوم الطواقم التفتيشية بمتابعة المواد الخام اللازمة للتصنيع ومدى التزام أصحاب المحلات والمصانع بالمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية.



وأوضح مدير مكتب غزة المهندس عطية الزعانين بأن طواقم التفتيش تقوم بعمل جولات ميدانية مكثفة على مختلف المحلات واماكن التصنيع المختلفة في المحافظة ومتابعة الأسواق للتأكد من جودت وسلامة المنتجات الغذائية.



وطمأن الزعانين المواطنين بأن المكسرات والحلويات المعروضة في المحلات صالحة للاستهلاك الادمي، ومطابقة للمواصفات الفلسطينية.