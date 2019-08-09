أمريكا تصف الصين بالنظام البلطجي

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رام الله - دنيا الوطن

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، الصين، بأنها "نظام بلطجي" عقب تصرف قامت به الصين بخصوص دبلوماسي أمريكي.



وقالت المتحدثة أورتاغوس في تصريحات صحفية، نقلتها (رويترز): "لا أعتقد أن تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي وصوره وأسماء أطفاله.. لا أعتقد أن ذلك احتجاج رسمي. هذا ما يفعله نظام بلطجي".



ونشرت الصين بيانات شخصية وصورة لدبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.



كما طالبت السلطات الصينية، من الدبلوماسيين الأمريكيين المقيمين في هونغ كونغ "التوقف عن التدخل" في شؤون المدينة، بعد ورود تقارير تتحدث عن لقاء جمع بين دبلوماسيين أمريكيين و"ناشطين مؤيدين للديمقراطية".