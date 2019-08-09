أوقاف القدس تُعلن تأخير صلاة العيد ساعة كاملة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، عن تأخير صلاة العيد يوم الأحد للساعة 7:30 بدلًا من الساعة 6:30، للتصدي لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.



وفي وقت سابق، قررت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف، ودار الإفتاء في القدس، في بيان مشترك لهم، اقتصار صلاة عيد الأضحى فقط في المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق جميع مساجد القدس.



وأفتت الهيئات الثلاث في بيان صدر عنها، بتأخير الأضحية في القدس حتى اليوم الثاني من أيام العيد والانشغال في اليوم الأول بالدفاع عن المسجد الأقصى في وجه الهجمة الصهيونية.



وأوضح البيان أن هذه القرارات جاءت رداً على قرار الاحتلال بمنع إقامة صلاة العيد في المسجد، وفتحه لاقتحامات المستوطنين.