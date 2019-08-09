نتنياهو: نستعد لحملة عسكرية واسعة ضد حماس بقطاع غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استعداد جيشه للقيام بحملة عسكرية واسعة في قطاع غزة.



وقال نتنياهو: "نحن نستعد لحملة عسكرية واسعة ضد حماس، في قطاع غزة، لكن يجب أن نتذكر أنه كما سنحقق أهداف، هناك أيضًا ثمن يتعين علينا دفعه".



ووفق ما نقلت عنه صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فقد أوضح نتنياهو، قائلًا: "في المقابل نحن مستعدون للوصول إلى تفاهمات كاملة مع حماس".



وكان نتنياهو، قال أمس الخميس، لدى تفقده منطقة (غوش عتصيون) للإطلاع على نتائج عملية قتل الجندي الإسرائيلي، إن التحقيقات جارية، وخلال السنوات الأخيرة تمكنت قوات الجيش، والشاباك، من إنهاء الحساب مع جميع منفذي العمليات.



وأضاف نتنياهو: "لذلك ليس لدي أدنى شك في أننا سنلقي القبض على الأشخاص الذين نفذوا العملية، وسننهي الحساب معهم وكذلك مع من أرسلهم".