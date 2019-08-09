رئيس وزراء تونس يترشح للرئاسة

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رام الله - دنيا الوطن

قام رئيس الوزراء التونسي، اليوم الجمعة، بايداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة، لدى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.



وحول موقفه من البقاء أو الاستقالة من منصبه الحالي، قال الشاهد لوكالة (سبوتنيك): إنه "سيواصل مهامه كرئيس للحكومة ولن يستقيل".



واعتبر الشاهد أن "ذلك من باب المسؤولية"، مبينًا أن "استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة ولا يوجد أي داع قانوني يفرض عليه ذلك".



وقال: "تونس بحاجة إلى رئيس يقطع مع المنظومة الماضية ويتحمل المسؤولية التي خبرها طيلة رئاسته للحكومة الحالية، وتحتاج شخصا يمثل أملا لكل التونسيين ويقوم بمصالحة شاملة حول مشروع وطني".



وبحسب قانون الانتخابات في تونس، فإنّ رئيس الحكومة غير مُجبر على الاستقالة إذا ترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، غير أن مراقبين وسياسيين طالبوا خلال الساعات الماضية بضرورة استقالة الشاهد من منصبه درءًا للشبهات بشأن استثمار المنصب لخدمة حملته الانتخابية.