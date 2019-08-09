مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شرقي يطا بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، بالات قش وخطوا شعارات عنصرية شرق يطا، كما رشقوا بالحجارة مركبات المواطنين شرق الخليل



وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور: إن مستوطنين اقتحموا منطقة ارفاعية شرق يطا وأحرقوا بالات قش للمواطن خالد حسين العمو، وخطوا شعارات عنصرية تدعو للانتقام من الفلسطينيين.



وأوضحت وكالة (وفا) الرسمية، أن عشرات المستوطنين رشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة مركبات المواطنين شرق الخليل، وعلى الطرق الرابطة في المحافظة.