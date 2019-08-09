إسرائيل: أقارب أردوغان يربحون من صفقاتنا

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أقارب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بجني أرباح كبيرة من صفقات مع تل أبيب، رغم تصريحات أردوغان بأنه ضد أي شخص "يقف إلى جانب إسرائيل".



وأضاف موقع (Turkish Minute) نقلا عن صحف إسرائيلية أن هذه الصفقات متنوعة في المجالات المالية والتجارية.



وأوضح كاتس خلال حديثه على هامش اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، في تصريحات خاصة عن أردوغان: "نحن لا نحبه، ولا يحبنا، وفي الدول العربية أيضا لا يحبونه، خاصة أن تركيا وقطر تقومان بإيواء جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل تهديدا للدول العربية لا يقل عن إيران".



وأضاف أن هناك عداء واضحا بين تركيا وإسرائيل، "لكن التجارة مستمرة في النمو، وربما حتى أن بعض أفراد عائلة أردوغان يشاركون في نقل الشاحنات إلى ميناء حيفا ومنها للأسواق العربية".