الإمارات تسحب شكوى ضد قطر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت دولة الإمارات، أنها أغلقت رسميا القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر، في منظمة التجارة العالمية، بعد سحب الدوحة إجراءات حظر بيع السلع الإماراتية في أسواقها.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام): إنه تم إغلاق القضية المتعلقة بالانتهاكات التجارية، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينها وبين دولة الإمارات.



يشار إلى أن دول مصر والسعودية والبحرين والإمارات، تقاطع قطر منذ حزيران/ يونيو 2017 وتتهمها بدعم الإرهاب وإيواء جماعات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة.