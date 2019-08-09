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شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة

شاهد: صحيفة لبنانية تصدر بطبعة فارغة لأول مرة
رام الله - دنيا الوطن
احتجت صحيفة لبنانية ناطقة بالإنجليزية في لبنان على تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وذلك عن طريق الامتناع عن نشر مقالات وأخبار في طبعتها الورقية الصادرة الخميس.

وكتب في كل صفحة من طبعة (ديلي ستار)، الخميس، عبارة واحدة تشير إلى مشكلة من مشكلات البلاد، مثل الجمود الحكومي، والديون العامة المتزايدة، والخطاب الطائفي المتزايد، والبطالة، وفق ما ذكرت (أسوشيتد برس).

ورسم في الصفحة الخلفية صورة لشجرة الأرز، الرمز الوطني للبنان، مكتوب عليها "استيقظوا قبل فوات الأوان".

يشار إلى أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية منذ أشهر، ولم تجتمع الحكومة منذ حادث إطلاق النار في قرية جبلية في 30 حزيران/ يونيو الماضي، علما أن الديون اللبناني بلغت نحو 85 مليار دولار، أو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

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