شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل "مراد شتيوي" أثناء عودته من الأردن

الاحتلال يعتقل "مراد شتيوي" أثناء عودته من الأردن
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منسق لجان المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، أثناء عودته من الأردن عبر معبر الكرامة.

وأفادت وكالة (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت شتيوي، أثناء عودته من الأردن.

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