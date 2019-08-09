قوات الاحتلال تواصل البحث عن منفذ عملية (غوش عتصيون)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يواصل الجيش الإسرائيلي أعمال البحث عن منفذ عملية غوش عتصيون.



وقالت القناة السابعة: إن قوات كبيرة من الجيش تجوب مناطق مختلفة بالضفة، وخاصة بلدة بيت فجار، في بيت لحم؛ للبحث عن المنفذ الذي قتل الجندي دفير شورك، قرب مستوطنة (مجدال عوز) في (غوش عتصيون) فجر اليوم.



وأفادت تقارير محلية، بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة بيت فجار في بيت لحم وصادر كاميرات مراقبة هناك.