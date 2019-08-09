تفاصيل جديدة حول عملية (غوش عتصيون).. المسلح لم يكن لديه نية الاختطاف

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رام الله - دنيا الوطن

استبعد الجيش الإسرائيلي، شكوكه الأولية بأن طعن مستوطن قرب (غوش عتصيون) في الضفة الغربية كان محاولة اختطاف فاشلة.



ووفق موقع (تايمز أوف إسرائيل) فقد تبين للمحققين أن سوريك عاد إلى المنطقة من القدس بعيد الساعة الثامنة من مساء الأربعاء وبدأ بالسير من محطة الحافلات بالقرب من مفرق (غوش عتصيون) باتجاه مدخل مستوطنة (ميغدال عوز).



وبينما كان يسير على الطريق، خرج مسلح من مركبة وهاجم سوريك. وتم العثور على جثته على مسافة قصيرة من موقع الهجوم على جانب الطريق، ولم يتم سحبه إلى داخل المركبة، كما اعتُقد بداية. وتم العثور على جثته حوالي الساعة الثالثة فجرا، على بعد حوالي 200 مترا من المعهد الديني.



وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن ليلة الأربعاء، أبلغت عائلة سوريك وأشخاص من المعهد الديني السلطات عن فقدان الاتصال بالشاب بعد أن توجه إلى القدس، حيث قام بشراء عدد من الكتب للحاخامات المسؤولين عنه كهدية بمناسبة نهاية الفصل الدراسي.



وفجر الخميس، عُثر على جثة المستوطن دفير سوريك (19 عامًا)، وهو طالب معهد ديني، وعليها علامات طعن خارج المعهد الديني (محانايم) في مستوطنة ميغدال عوز، بالقرب من بيت لحم، حيث كان يدرس في إطار برنامج عسكري يُعرف باسم (هسدر).