حماس: مخطط اقتحام الأقصى يوم العيد قد يفجر الأوضاع كما حدث في العام 2000

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة (حماس) باسم نعيم، أن مخطط المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، وبحماية الشرطة، يوم عيد الأضحى، اعتداء صارخ على مقدسات المسلمين.



ووفق ما نقل موقع حركة (حماس) الالكتروني، قال نعيم: إن هذه الخطوة قد تفجر الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذا الجنون قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.



وأضاف نعيم أنه لا يمكن فرض حقائق بالبلطجة والعربدة أو فرض الأمر الواقع، مذكراً أن الانتفاضة الثانية تفجرت بعد تدنيس أرئيل شارون للمسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر عام 2000.