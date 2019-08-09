إسرائيل: السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية قتل الجندي قرب (غوش عتصيون)

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رام الله - دنيا الوطن

حمل سفير إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عملية قتل الجندي الإسرائيلي، بدعوى صرفها رواتب للأسرى وعائلاتهم.



ووفق ما نشرته الاذاعة الإسرائيلية، فقد طالبت إسرائيل، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عملية لمنع السلطة الفلسطينية من صرف الرواتب للاسرى بحجة انها تدعم الارهاب، ردا على عملية قتل الجندي قرب مجمع (غوش عتصيون) الاستيطاني.



وقال دانون: "نطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة العمل الذي جرى في الخليل وأدى لمقتل جندي".



وفي رسالة وجهها إلى رئيس المنظمة الأممية، أكد سفير إسرائيل، أن "هذا العمل هو نتيجة مباشرة لسياسة التشجيع على قتل اليهود التي تمارسها القيادة الفلسطينية"، على حد زعمه.