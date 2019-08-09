على خطى أبي الأنبياء.. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى منى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يبدأ حجاج بیت الله الحرام اليوم الجمعة، الموافق الثامن من ذي الحجة أول مناسك الحج لھذا العام، ويقضون يوم التروية بمشعر منى، استعداداً للصعود إلى مشعر عرفات غداً السبت، والسير على خطى نبي الله إبراهيم.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، في مؤتمر صحفي، أن نحو 80% من الحجاج سيقضون يوم التروية في مشعر منى إلى صباح يوم التاسع من ذي الحجة لاستئناف رحلتهم إلى عرفات.



وتوقع التركي أن ينتقل 20% منهم مباشرة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات في صباح التاسع من ذي الحجة.



كما أكد أنه لن يسمح بأي محاولات تسعى لإفشال الحج، أو لأي إنسان أو مجموعة بتعريض أمن وسلامة الحجاج للخطر.