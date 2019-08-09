شاهد: الرئيس عباس بين المواطنين في وسط رام الله

تفقد الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، أحوال المواطنين في مدينة رام الله، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.





وأجرى الرئيس جولة في وسط المدينة، متفقدا أوضاع المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، والحصار المفروض عليها والمتمثل في قرصنة أموال المقاصة من قبل اسرائيل، والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة نتيجة ذلك.



















رام الله - دنيا الوطنورافق الرئيس عباس في جولته، رئيس الوزراء محمد اشتية، وعضوا اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ وعباس زكي، والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا.