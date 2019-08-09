شؤون فلسطينية

شاهد: الرئيس عباس بين المواطنين في وسط رام الله

شاهد: الرئيس عباس بين المواطنين في وسط رام الله
رام الله - دنيا الوطن
تفقد الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، أحوال المواطنين في مدينة رام الله، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأجرى الرئيس جولة في وسط المدينة، متفقدا أوضاع المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، والحصار المفروض عليها والمتمثل في قرصنة أموال المقاصة من قبل اسرائيل، والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة نتيجة ذلك.

ورافق الرئيس عباس في جولته، رئيس الوزراء محمد اشتية، وعضوا اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ وعباس زكي، والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا.







أخبار ذات صلة

إتحاد المعلمين: التوافق مع الحكومة على تبكير صرف الراتب ورفع النسبة لـ (75%)

إتحاد المعلمين: التوافق مع الحكومة على تبكير صرف الراتب ورفع النسبة لـ (75%)

وفاة مواطن في حادث سير جنوب قطاع غزة

وفاة مواطن في حادث سير جنوب قطاع غزة

بتعليمات من الرئيس: الخارجية سترفع كامل ملف الاستيطان إلى &#34;الجنائية الدولية&#34;

بتعليمات من الرئيس: الخارجية سترفع كامل ملف الاستيطان إلى "الجنائية الدولية"

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية اللبن شمال رام الله

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية اللبن شمال رام الله

حالة الطقس: أجواء صيفية عادية وحارة نسبيًا في أيام العيد

حالة الطقس: أجواء صيفية عادية وحارة نسبيًا في أيام العيد

وزارة الثقافة تنظم ورشة لتطوير قطاع السينما في غزة

وزارة الثقافة تنظم ورشة لتطوير قطاع السينما في غزة

أبو ردينه: وضع حجر الأساس لمستوطنة مدان ومرفوض وخرق فاضح للقانون الدولي

أبو ردينه: وضع حجر الأساس لمستوطنة مدان ومرفوض وخرق فاضح للقانون الدولي

الهباش: الموقف الفلسطيني تجاه السعودية هو الموقف الذي يعبر عنه الرئيس عباس

الهباش: الموقف الفلسطيني تجاه السعودية هو الموقف الذي يعبر عنه الرئيس عباس

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

وفاة مواطن في حادث سير جنوب قطاع غزة

وفاة مواطن في حادث سير جنوب قطاع غزة

بتعليمات من الرئيس: الخارجية سترفع كامل ملف الاستيطان إلى &#34;الجنائية الدولية&#34;

بتعليمات من الرئيس: الخارجية سترفع كامل ملف الاستيطان إلى "الجنائية الدولية"

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية اللبن شمال رام الله

مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية اللبن شمال رام الله

وزارة الثقافة تنظم ورشة لتطوير قطاع السينما في غزة

وزارة الثقافة تنظم ورشة لتطوير قطاع السينما في غزة

أبو ردينه: وضع حجر الأساس لمستوطنة مدان ومرفوض وخرق فاضح للقانون الدولي

أبو ردينه: وضع حجر الأساس لمستوطنة مدان ومرفوض وخرق فاضح للقانون الدولي

الهباش: الموقف الفلسطيني تجاه السعودية هو الموقف الذي يعبر عنه الرئيس عباس

الهباش: الموقف الفلسطيني تجاه السعودية هو الموقف الذي يعبر عنه الرئيس عباس

وزيرة الصحة تدين اعتداء المستوطنين على الطبيب نزيه عابد

وزيرة الصحة تدين اعتداء المستوطنين على الطبيب نزيه عابد

الاحتلال يغلق عدة حواجز ويشدد من إجراءاته حول نابلس

الاحتلال يغلق عدة حواجز ويشدد من إجراءاته حول نابلس

منوعات

شاهد الصورة التي نشرها أحمد فهمي واعتذر عن بشاعتها

شاهد الصورة التي نشرها أحمد فهمي واعتذر عن بشاعتها

شاهد: موسيقية مكسيكية تعزف لفنان العرب محمد عبده وتعتنق الإسلام

شاهد: موسيقية مكسيكية تعزف لفنان العرب محمد عبده وتعتنق الإسلام

صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

الجمهور عن رواد عليو بعد التجميل: &#34;وجهها يخوف&#34;

الجمهور عن رواد عليو بعد التجميل: "وجهها يخوف"

شقيقة كاترينا كايف تقتحم السينما.. هل تتفوق عليها؟

شقيقة كاترينا كايف تقتحم السينما.. هل تتفوق عليها؟

من غرفة النوم إلى السجن..تفاصيل سرقة صديقة شيرين سيف النصر &#34;الخائنة&#34; لمجوهراتها

من غرفة النوم إلى السجن..تفاصيل سرقة صديقة شيرين سيف النصر "الخائنة" لمجوهراتها

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها برقصة العمود بـ&#34;الهوت شورت تايجر&#34;

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها برقصة العمود بـ"الهوت شورت تايجر"

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف مُفاجئ لتامر أمين على الهواء

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف مُفاجئ لتامر أمين على الهواء

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

عربي

مصرع ثمانية مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصري

مصرع ثمانية مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصري

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن