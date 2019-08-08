شؤون فلسطينية

بتعليمات من الرئيس: الخارجية سترفع كامل ملف الاستيطان إلى "الجنائية الدولية"

بتعليمات من الرئيس: الخارجية سترفع كامل ملف الاستيطان إلى "الجنائية الدولية"
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية برفع كامل ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، انسجاما مع ما تم رفعه مسبقا للمحكمة حول موضوع الاستيطان.

وأوضحت في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي طلب، وبتعليمات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، من سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، بسرعة التحرك مع رئيس مجلس الأمن، وعبر التنسيق مع مجلس السفراء العرب ومجلس سفراء الدول الإسلامية والأمانة العامة لحركة عدم الانحياز، والاتحاد الافريقي، ومن خلال التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الامن، لتحديد الخطوة اللازم اتخاذها لمواجهة التحدي الإسرائيلي المتمثل بالإعلان عن مزيد من المشاريع الاستيطانية، ووضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حجر الأساس لمرحلة جديدة في مستوطنة "بيت ايل" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة البيرة، وللوقوف أمامه متسلحين بالإرادة الدولية ومجموعاتها الإقليمية العاملة هناك لصالح حماية الحق الفلسطيني والدفاع عن القانون الدولي وقراراته.

وأعلنت الوزارة أنها سترفع تقريرا للرئيس حول مخرجات هذا التحرك من أجل استكمال عملية حماية الحقوق الفلسطينية وفق القانون الدولي.

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