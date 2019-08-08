مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية اللبن شمال رام الله

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رشق مستوطنون مساء اليوم الخميس، مركبات المواطنين على الطريق الرابط بين رام الله ونابلس قرب قرية اللبن شمال رام الله بالحجارة ما ادى الى تضرر عدد منها.



وافادت مصادر محلية" بان مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين على الطريق المذكور بالحجارة ما ادى الى تحطيم زجاج عدد منها وتضرر اخرى.



واشارت الى ان المواطنين اضطروا الى سلوك طرق التفافية بعيدة لتجنب المرور على هذه الطريق بسبب انتشار المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين ومركباتهم.



يذكر ان سوائب المستوطنين قطعوا مساء اليوم العديد من الطرق في عدة محافظات، كما اعتدوا على المواطنين ومركباتهم، بذريعة مقتل جندي (مستوطن) قرب الخليل.