حالة الطقس: أجواء صيفية عادية وحارة نسبيًا في أيام العيد

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 29-19 30-20 بيت لحم 29-19 29-19 30-20 رام الله والبيرة 27-18 27-18 28-19 طولكرم 31-23 31-23 32-24 نابلس 30-20 30-20 31-21 قلقيلية 31-23 31-23 32-24 جنين 32-22 32-22 33-23 سلفيت 29-19 29-19 30-20 طوباس 32-22 32-22 33-23 روابي 30-19 30-19 31-21 الخليل 28-18 28-18 29-19 غزه 30-24 30-24 31-25 أريحا 39-25 39-25 40-26 خانيونس 30-24 30-24 31-25 الأغوار الشمالية 37-23 37-23 38-24 رفح 31-23 31-23 32-24

رام الله - دنيا الوطنالجمعة 2019/08/09: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراُ نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.السبت 2019/08/10: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاحد 2019/08/11: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2019/08/12: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي