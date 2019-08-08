حالة الطقس: أجواء صيفية عادية وحارة نسبيًا في أيام العيد
رام الله - دنيا الوطن
الجمعة 2019/08/09: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراُ نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت 2019/08/10: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاحد 2019/08/11: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2019/08/12: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
الجمعة 2019/08/09: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراُ نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت 2019/08/10: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاحد 2019/08/11: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2019/08/12: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
|المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
|المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|29-19
|29-19
|30-20
|بيت لحم
|29-19
|29-19
|30-20
|رام الله والبيرة
|27-18
|27-18
|28-19
|طولكرم
|31-23
|31-23
|32-24
|نابلس
|30-20
|30-20
|31-21
|قلقيلية
|31-23
|31-23
|32-24
|جنين
|32-22
|32-22
|33-23
|سلفيت
|29-19
|29-19
|30-20
|طوباس
|32-22
|32-22
|33-23
|روابي
|30-19
|30-19
|31-21
|الخليل
|28-18
|28-18
|29-19
|غزه
|30-24
|30-24
|31-25
|أريحا
|39-25
|39-25
|40-26
|خانيونس
|30-24
|30-24
|31-25
|الأغوار الشمالية
|37-23
|37-23
|38-24
|رفح
|31-23
|31-23
|32-24
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