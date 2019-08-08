شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء صيفية عادية وحارة نسبيًا في أيام العيد

حالة الطقس: أجواء صيفية عادية وحارة نسبيًا في أيام العيد
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
الجمعة 2019/08/09: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراُ نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

السبت 2019/08/10: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 2019/08/11: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2019/08/12: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 29-19 30-20 بيت لحم 29-19 29-19 30-20
رام الله والبيرة 27-18 27-18 28-19 طولكرم 31-23 31-23 32-24
نابلس 30-20 30-20 31-21 قلقيلية 31-23 31-23 32-24
جنين 32-22 32-22 33-23 سلفيت 29-19 29-19 30-20
طوباس 32-22 32-22 33-23 روابي 30-19 30-19 31-21
الخليل 28-18 28-18 29-19 غزه 30-24 30-24 31-25
أريحا 39-25 39-25 40-26 خانيونس 30-24 30-24 31-25
الأغوار الشمالية 37-23 37-23 38-24 رفح 31-23 31-23 32-24

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