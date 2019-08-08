شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تنظم ورشة لتطوير قطاع السينما في غزة

وزارة الثقافة تنظم ورشة لتطوير قطاع السينما في غزة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد العام للمراكز الثقافية، اليوم ورشة عمل خاصة لمناقشة سبل تطوير واقع السينما الفلسطينية، ترأسها وكيل مساعد وزارة الثقافة فايز السرساوي وبحضور يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية والعديد من الفنانين والمخرجين والمهتمين بالعمل السينمائي في قطاع غزة.

وافتح اللقاء بكلمة مسجلة للدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة قال فيها إن الوزارة جادة في النهوض بقطاعات الثقافة المختلفة، وتولي اهتماما كبيرا لتطوير الواقع الثقافي في قطاع غزة. وأضاف أن غزة تشكل جزء اساسيا من خطط الوزارة للنهوض بواقع الثقافة انطلاقا من رؤية الحكومة والجهود التي تبذلها في سبل تحقيق التنمية في القطاع في كافة المناحي.

وأشار إلى أهمية توفير بنية تحتية لقطاع السينما التي تعتبر من أدوات مكافحة الاحتلال ومقاومة كل الاجراءات والممارسات التي يقوم به لتزييف الحقائق التي على الأرض وابراز صورة مغلوط عن عدالة القضية الفلسطينية ومقاومة الفلسطينيين لأطول احتلال في التاريخ.

هذا واكد الحضور ضرورة بذل المزيد من الجهد من طرف المؤسسة الرسمية و مساهمة رأس المال الوطني في تعزيز هذه الصناعة الهامة ذات الدور الثقافي المميز في بلورة الهوية الوطنية والتعبير عن معاناة الفلسطيني في اطار نضاله وكفاحه العادل من اجل تحقيق الحرية والاستقلال. 

يذكر ان ورشة مشابهة نظمتها وزارة الثقافة في الاطار ذاته في مدينة رام الله الاسبوع الماضي، ضمن توجهات الوزارة لوضع استراتيجية وطنية للنهوض بواقع السينما الفلسطينية.

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