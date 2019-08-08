وزيرة الصحة تدين اعتداء المستوطنين على الطبيب نزيه عابد
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة اعتداء مستوطني كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين بالخليل على الطبيب نزيه عابد.
وأضافت الوزيرة أن هذا الاعتداء الذي تم تحت أنظار الجيش الإسرائيلي يؤكد تكامل الأدوار ما بين الطرفين لإيذاء الفلسطينيين وإلحاق أكبر ضرر ممكن بحقهم.
وشددت وزيرة الصحة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية شعبنا من بطش وعدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يميز بين كبير أو صغير ولا بين شجر وحجر في حربه
على شعبنا.
وأدخل الدكتور عابد إلى المستشفى الأهلي في الخليل لتلقي العلاج حيث يعاني من إصابات في الرأس والأطراف العلوية، نتيجة اعتداء المستوطنين عليه وتحطيم سيارته بالحجارة.
أدانت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة اعتداء مستوطني كريات أربع المقامة على أراضي المواطنين بالخليل على الطبيب نزيه عابد.
وأضافت الوزيرة أن هذا الاعتداء الذي تم تحت أنظار الجيش الإسرائيلي يؤكد تكامل الأدوار ما بين الطرفين لإيذاء الفلسطينيين وإلحاق أكبر ضرر ممكن بحقهم.
وشددت وزيرة الصحة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية شعبنا من بطش وعدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يميز بين كبير أو صغير ولا بين شجر وحجر في حربه
على شعبنا.
وأدخل الدكتور عابد إلى المستشفى الأهلي في الخليل لتلقي العلاج حيث يعاني من إصابات في الرأس والأطراف العلوية، نتيجة اعتداء المستوطنين عليه وتحطيم سيارته بالحجارة.
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