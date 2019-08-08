الاحتلال يغلق عدة حواجز ويشدد من إجراءاته حول نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حاجز حوارة والطريق الواصل بين البلدة ومفرق جيت جنوب محافظة نابلس.



وقالت مصادر أمنية وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة أمام المواطنين، وحولت حركة المرور نحو بوابة عورتا، والطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية من مفرق حوارة حتى مفرق جيت.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على طريق عصيرة الشمالية، وشددت من اجراءاتها وفحصت عددا من المركبات.



كما قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك شرق نابلس والمقام على مدخل البلدة.