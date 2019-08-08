وزيرة الصحة ونقيب الأطباء يعلنان انتهاء إضرابهم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة دكتورة مي الكيلة ونقيب الأطباء دكتور شوقي صبحة، مساء اليوم الخميس، انتهاء إضراب الأطباء، وعودة العمل إلى طبيعته في جميع مراكز وزارة الصحة.



وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن"، أن الحكومة والقيادة السياسية بذلت جهداً كبيراً في تقريب وجهات النظر والخروج بحل توافقي ينهي الأزمة ويعيد الأمور إلى طبيعتها.



جاء ذلك بعد اجتماع حضره وزيرة الصحة مي الكيلة ووزير العدل محمد الشلالدة، وأمين سر المجلس الثوري الأخ ماجد الفتياني والنائب العام المستشار أكرم الخطيب ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، ونقيب الأطباء شوقي صبحة.



وأكدت وزيرة الصحة أن الوضع الفلسطيني الحالي يوجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم، والوقوف سوياً لخدمة المواطن وتعزيز صموده على أرضه، ودعم القيادة السياسية في تصديها لصفقة القرن التي تحاك ضد قضيتنا العادلة.