على اثر اجتماع موسّع.. نقابة الاطباء تعلّق اضرابها وكافة خطواتها الاحتجاجية









وكانت النقابة قد صعدت احتجاجاتها عقب تمديد توقيف الطبيب وهددت بالاستنكاف عن العمل في كافة المرافق الطبية بشكل عام خلال اليومين القادمين، في حال عدم الإفراج عن زميلهم الطبيب في قلقيلية



فيما بررت العائلة حادثة الاعتداء على الطبيب في مستشفى بقلقيلية، أنه قام بـ"التحرش بمريضة".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الأطباء، مساء اليوم الخميس، عن وقف جميع الخطوات الاحتجاجية الصادرة في بياناتها الأخيرة، وأهابت بالأطباء العودة الى أماكن عملهم كما كان قائماً قبل السادس من آب 2019.وقالت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: حرصا من الجميع على المصلحة العامة وحرية الرأي المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني وعلى صحة المواطن الفلسطيني عقد اليوم اجتماع مطول حضره وزير العدل ووزير الصحة وماجد الفتياني والنائب العام ووكيل وزارة العدل بحضورنقيب الأطباء مع عدد من أعضاء مجلس النقابة حيث تم بحث أسباب المشكلة الأخيرة والتي أدت الى خطوات تصعيدية من النقابة وتم التوصل الى اتفاق فحواه:وأكدت النقابة في بيانها على أن الطبيب سيبقى في المستشفى نظرا لوضعه الصحي لاستكمال العلاج وسيتم العمل على إنهاء الملف التحقيقي بناء على تعهد النائب العام وذلك في أقرب وقت ولن يتم اعتقال اي طبيب بغض النظر عن نوع التهمة الا بعد صدور قرار قضائي قطعي وبالتنسيق مع نقابة الاطباء.وختمت: تعدكم نقابتكم بأن تبقى الأحرص على صحة المواطن الفلسطيني المرابط والدرع الحصين لجميع منتسبيها.وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت في 31 يوليو الماضي، تعليق العمل، بعد اعتداء مرافق لمريضة على طاقم غرفة الولادة في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية بالضفة الغربية.