شؤون فلسطينية

على اثر اجتماع موسّع.. نقابة الاطباء تعلّق اضرابها وكافة خطواتها الاحتجاجية

على اثر اجتماع موسّع.. نقابة الاطباء تعلّق اضرابها وكافة خطواتها الاحتجاجية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الأطباء، مساء اليوم الخميس، عن وقف جميع الخطوات الاحتجاجية الصادرة في بياناتها الأخيرة، وأهابت بالأطباء العودة الى أماكن عملهم كما كان قائماً قبل السادس من آب 2019.

وقالت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: حرصا من الجميع على المصلحة العامة وحرية الرأي المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني وعلى صحة المواطن الفلسطيني عقد اليوم اجتماع مطول حضره وزير العدل ووزير الصحة وماجد الفتياني  والنائب العام ووكيل وزارة العدل بحضورنقيب الأطباء مع عدد من أعضاء مجلس النقابة حيث تم بحث أسباب المشكلة الأخيرة والتي أدت الى خطوات تصعيدية من النقابة وتم التوصل الى اتفاق فحواه:

وأكدت النقابة في بيانها على أن الطبيب سيبقى في المستشفى نظرا لوضعه الصحي لاستكمال العلاج وسيتم العمل على إنهاء الملف التحقيقي بناء على تعهد النائب العام وذلك في أقرب وقت ولن يتم اعتقال اي طبيب بغض النظر عن نوع التهمة الا بعد صدور قرار قضائي قطعي وبالتنسيق مع نقابة الاطباء.

وختمت: تعدكم نقابتكم بأن تبقى الأحرص على صحة المواطن الفلسطيني المرابط والدرع الحصين لجميع منتسبيها.

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت في 31 يوليو الماضي، تعليق العمل، بعد اعتداء مرافق لمريضة على طاقم غرفة الولادة في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية بالضفة الغربية.

فيما بررت العائلة حادثة الاعتداء على الطبيب في مستشفى بقلقيلية، أنه قام بـ"التحرش بمريضة".

وكانت النقابة قد صعدت احتجاجاتها عقب تمديد توقيف الطبيب وهددت بالاستنكاف عن العمل في كافة المرافق الطبية بشكل عام خلال اليومين القادمين، في حال عدم الإفراج عن زميلهم الطبيب في قلقيلية

أخبار ذات صلة

وزيرة الصحة ونقيب الأطباء يعلنان انتهاء إضرابهم

وزيرة الصحة ونقيب الأطباء يعلنان انتهاء إضرابهم

قوى رام الله تدعو لمعالجة ما يجري بالقطاع الصحي وفق القانون

قوى رام الله تدعو لمعالجة ما يجري بالقطاع الصحي وفق القانون

بعد تزامن موسمي عيد الأضحى والمدارس.. ماذا سيشتري المواطن الفلسطيني لأبنائه؟

بعد تزامن موسمي عيد الأضحى والمدارس.. ماذا سيشتري المواطن الفلسطيني لأبنائه؟

محكمة الاحتلال ترفض السماح للشيخ رائد صلاح من أداء صلاة عيد الاضحى

محكمة الاحتلال ترفض السماح للشيخ رائد صلاح من أداء صلاة عيد الاضحى

على خلفية عملية (غوش عتصيون).. نتنياهو: سأضم كامل الضفة الغربية

على خلفية عملية (غوش عتصيون).. نتنياهو: سأضم كامل الضفة الغربية

العسيلي: نعمل على استقطاب استثمارات محلية ودولية وتحسين بيئة الاعمال

العسيلي: نعمل على استقطاب استثمارات محلية ودولية وتحسين بيئة الاعمال

تفاصيل جديدة حول خطف وقتل الجندي الاسرائيلي قرب مستوطنة (غوش عتصيون)

تفاصيل جديدة حول خطف وقتل الجندي الاسرائيلي قرب مستوطنة (غوش عتصيون)

المكتب الحركي المركزي للأطباء يعقب على قرار نقابة الأطباء بتعليق العمل

المكتب الحركي المركزي للأطباء يعقب على قرار نقابة الأطباء بتعليق العمل

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

قوى رام الله تدعو لمعالجة ما يجري بالقطاع الصحي وفق القانون

قوى رام الله تدعو لمعالجة ما يجري بالقطاع الصحي وفق القانون

بعد تزامن موسمي عيد الأضحى والمدارس.. ماذا سيشتري المواطن الفلسطيني لأبنائه؟

بعد تزامن موسمي عيد الأضحى والمدارس.. ماذا سيشتري المواطن الفلسطيني لأبنائه؟

العسيلي: نعمل على استقطاب استثمارات محلية ودولية وتحسين بيئة الاعمال

العسيلي: نعمل على استقطاب استثمارات محلية ودولية وتحسين بيئة الاعمال

تمديد اعتقال &#34;طبيب قلقيلية&#34; 15 يوماً.. ونقابة الأطباء تصعد الاحتجاجات

تمديد اعتقال "طبيب قلقيلية" 15 يوماً.. ونقابة الأطباء تصعد الاحتجاجات

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

منوعات

شاهد الصورة التي نشرها أحمد فهمي واعتذر عن بشاعتها

شاهد الصورة التي نشرها أحمد فهمي واعتذر عن بشاعتها

شاهد: موسيقية مكسيكية تعزف لفنان العرب محمد عبده وتعتنق الإسلام

شاهد: موسيقية مكسيكية تعزف لفنان العرب محمد عبده وتعتنق الإسلام

صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

الجمهور عن رواد عليو بعد التجميل: &#34;وجهها يخوف&#34;

الجمهور عن رواد عليو بعد التجميل: "وجهها يخوف"

شقيقة كاترينا كايف تقتحم السينما.. هل تتفوق عليها؟

شقيقة كاترينا كايف تقتحم السينما.. هل تتفوق عليها؟

من غرفة النوم إلى السجن..تفاصيل سرقة صديقة شيرين سيف النصر &#34;الخائنة&#34; لمجوهراتها

من غرفة النوم إلى السجن..تفاصيل سرقة صديقة شيرين سيف النصر "الخائنة" لمجوهراتها

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها برقصة العمود بـ&#34;الهوت شورت تايجر&#34;

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها برقصة العمود بـ"الهوت شورت تايجر"

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف مُفاجئ لتامر أمين على الهواء

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف مُفاجئ لتامر أمين على الهواء

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

عربي

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ &#34;تحكيم العقل&#34;

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ "تحكيم العقل"