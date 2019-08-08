محكمة الاحتلال ترفض السماح للشيخ رائد صلاح من أداء صلاة عيد الاضحى

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محكمة الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، عن رفضها السماح للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الأراضي الفلسطينية عام 1948، من أداء صلاة عيد الاضحى المبارك، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



يشار إلى أن محكمة الاحتلال الاسرائيلي، تفرض الحبس المنزلي على الشيخ رائد صلاح، وذلك منذ عدة أشهر.