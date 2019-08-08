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مصرع ثمانية مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصري

مصرع ثمانية مسلحين في اشتباك مع قوات الأمن المصري
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (روسيا اليوم)، عن مصادر، قوله: "إن ثمانية مسلحين قتلوا، في اشتباكات مع قوات الامن المصري، صباح اليوم الخميس، بالقرب من قصر الباسل بمركز أطسا المتفرع من طريق أسيوط الغربي".

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات حدثت أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتقوم قوات الأمن المصري بمداهمات مستمرة لأوكار المسلحين، خاصة في الأماكن الصحراوية والجبال التي يتخذ منها هؤلاء ساترا قبل تنفيذ هجماتهم.

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