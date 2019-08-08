على خلفية عملية (غوش عتصيون).. نتنياهو: سأضم كامل الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضمان فرض السيادة الإسرائيلية على كافة أنحاء الضفة الغربية، وذلك على خلفية قتل جندي إسرائيلي.



وأكد نتنياهو اليوم الخميس، في كلمة ألقاها أثناء حضوره مراسم لوضع حجر الأساس لـ650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله، أن هدفه هو ترسيخ تواجد الشعب اليهودي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



جاء حديث نتنياهو تعقيبا على قتل الجندي المدعو دفير سوريك الذي عثر على جثته مطعونا قرب إحدى المستوطنات في الضفة الغربية.



وجاءت هذه التصريحات في حين تتواصل في الضفة الغربية عملية عسكرية واسعة النطاق لملاحقة منفذي الهجوم ضد الجندي القتيل.



وسبق أن وعد نتنياهو بفرض سيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة قبيل الانتخابات التي نظمت خلال شهر أبريل الماضي، غير أن فشله في تشكيل ائتلاف حاكم دفع البلاد إلى إعادة التصويت في سبتمبر المقبل.



وجاء ذلك بعد يوم من إدانة الأمم المتحدة وبريطانيا قرار تل أبيب بناء 2.3 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية كخطوة في سبيل "الضم الفعلي" للمنطقة.