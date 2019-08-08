شؤون فلسطينية

العسيلي: نعمل على استقطاب استثمارات محلية ودولية وتحسين بيئة الاعمال

العسيلي: نعمل على استقطاب استثمارات محلية ودولية وتحسين بيئة الاعمال
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، المجمع التجاري "هيبرون سنتر 2" في مدينة الخليل بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده ادريس و ممثلين عن بلدية الخليل وعن القطاعين العام والخاص ورجال اعمال.

وقال الوزير العسيلي خلال الافتتاح "ماضون قدما في توسيع القاعدة الانتاجية وإنفاذ مجموعة من الاجراءات والتدخلات لتطوير الصناعة الوطنية وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات واعدة تحسن من اداء اقتصادنا الوطني.

وأضاف الوزير " رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الا اننا نشهد مشاريع ريادية قصص نجاح في الاستثمار وهذا يعزز من رؤية الحكومة في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال.

وأكد العسيلي على اعتزازه الكبيرة بالمنتج والصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية الامر الذي يدفعنا الى فتح مزيد من الاسواق الدولية امام منتجاتنا وهذا ما تم مناقشته في المحادث المثتمرة مع الاردن والعراق.

وأعرب العسيلي عن تقديره للقائمين على هذا المشروع واهميته في تشغيل الايدي العاملة.




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