المكتب الحركي الفتحاوي للأطباء يعقب على قرار نقابة الأطباء بتعليق العمل

دعا المكتب الحركي الفتحاوي للأطباء، جميع الاطباء الحركيين، إلى تغليب المصلحة الوطنية والعودة الى مركز عملهم، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مهيبا بجيمع الاطباء، الالتزام بذلك واحترام القانون والقواعد والأطر والاتفاقيات حسب الأصول.





وقال المكتب في بيان لها: "إن قرار نقابة الأطباء، إخلاء المستشفيات والمرافق الصحية، على خلفية توقيف الطبيب، بع تقديم الشكوى ضده، لا علاقة لها بالأخطاء الطبية، وهذا القرار سيؤدي إلى الإضرار بحق المواطنين من تلقي الخدمة الطبية، ويعرض حياتهم للخطر وهو أكثر ظلما وإساءة للمواطنين".





وأضاف: "إن المكتب الحركي المركزي للأطباء هو الحاضنة والمرجعية للأطباء الفتحاويين، والنصير السند لكل أطباء فلسطين على قاعدة العمل الانساني، والالتزام الوطني في كل ما لا يتعارض مع القانون ويحمي كرامة الطبيب".





وبين المكتب في بيانه، أن الطبيب الملتزم بمهنته وأخلاقياتها، الذي يحافظ من خلال عمله على كرامة الوطن والمواطن، مصان من الاطار الذي يمثله المجتمع الذي يحترمه، لافتا إلى أن كل فعل خارج عن منظومة الاخلاق والقيم أو يتعارض مع مبادئ وتقاليد الجتمع الحافظة للكرامة، يعرض مرتكبه إلى مساءلة القانون، ويتعرض الى رفع الغطاء عنه من قبل الاطار الذي ينسجم مع القانون والعدالة والكرامة الوطنية المجتمعية، وعدم تعريض السلم الاهلي للاستهداف.





وأشار البيان إلى أن الاتفاق المجمع عليه بين نقابة الاطباء والحكومة، يقضي بعدم توقيف أي طبيب على خلفية الاخطاء الطبية، قبل البت في القضية، والوقوف على الحقيقة، منوها إلى أن هذا لا ينسحب أبدا على مرتكبي الجنح والجنيايات التي يتساوى فيها أبناء المجمتع أمام القضاء والقانون.





رام الله - دنيا الوطن