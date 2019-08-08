حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر اعلامية إسرائيلية، إنه سيتم بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق البيرة.



وأوضحت تلك المصادر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وضع اليوم الخميس حجر الأساس للحي الجديد، الذي سيضم 650 وحدة استيطانية جديدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت، الاسبوع الماضي، على خطط لبناء 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.