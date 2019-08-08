زلزال بقوة ست درجات يضرب غرب تركيا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات، اليوم الخميس، ولاية دنيزلي غربي تركيا.



وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، أن الزلزال ضرب قضاء بوزكورت الساعة 14:25 بالتوقيت المحلي (11:25 ت.غ)، كما أنه وقع على عمق 7.09 كم تحت سطح الأرض، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).



وقال مدير فرع إدارة الكوارث والطوارئ في دنيزلي، علي أتيز: "إن الإدارة لم تتلقَ أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو دمار كبير جراء الزلزال، وفق معلومات أولية".



وأوضح "أتيز" أن الإدارة أجرت اتصالات مع مسؤولي الإدارة المحلية في المنطقة.



وقال: "إن طواقم إدارة الكوارث والطوارئ وعناصر الدرك تجري مسحًا في أحياء المنطقة".



وفي وقت سابق صباح الخميس، وقع زلزال بلغت قوته 4.8 درجات، قرب خليج كوش أداسي، بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، جنوب غربي تركيا.