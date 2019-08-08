دولي

زلزال بقوة ست درجات يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة ست درجات يضرب غرب تركيا
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات، اليوم الخميس، ولاية دنيزلي غربي تركيا. 

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان، أن الزلزال ضرب قضاء بوزكورت الساعة 14:25 بالتوقيت المحلي (11:25 ت.غ)، كما أنه وقع على عمق 7.09 كم تحت سطح الأرض، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وقال مدير فرع إدارة الكوارث والطوارئ في دنيزلي، علي أتيز: "إن الإدارة لم تتلقَ أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو دمار كبير جراء الزلزال، وفق معلومات أولية". 

وأوضح "أتيز" أن الإدارة أجرت اتصالات مع مسؤولي الإدارة المحلية في المنطقة.

وقال: "إن طواقم إدارة الكوارث والطوارئ وعناصر الدرك تجري مسحًا في أحياء المنطقة". 

وفي وقت سابق صباح الخميس، وقع زلزال بلغت قوته 4.8 درجات، قرب خليج كوش أداسي، بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، جنوب غربي تركيا.

أخبار ذات صلة

محكمة أميركية ألزمت جامعة بالاعتراف بمنظمة مؤيدة لـ &#34;بي.دي.اس&#34;

محكمة أميركية ألزمت جامعة بالاعتراف بمنظمة مؤيدة لـ "بي.دي.اس"

وزير السكك الحديدية في باكستان يعلن تعليق حركة القطارات مع الهند

وزير السكك الحديدية في باكستان يعلن تعليق حركة القطارات مع الهند

محكمة أمريكية تفرض على إحدى الجامعات الاعتراف بتنظيم طلابي يدعم (BDS)

محكمة أمريكية تفرض على إحدى الجامعات الاعتراف بتنظيم طلابي يدعم (BDS)

الرئيس الإيراني يكشف عن أربعة &#34;فنون&#34; في إسقاط الطائرة الأمريكية

الرئيس الإيراني يكشف عن أربعة "فنون" في إسقاط الطائرة الأمريكية

ليبوخ.. متحف القطارات والموسيقى وموطن اللقالق وجنة دروب المشي

ليبوخ.. متحف القطارات والموسيقى وموطن اللقالق وجنة دروب المشي

مصرع أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 30 في حادث مروري جنوب روسيا

مصرع أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 30 في حادث مروري جنوب روسيا

إصابة 18 مهاجرا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا

إصابة 18 مهاجرا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا

طرد نائبة كينية من البرلمان بسبب رضيعها

طرد نائبة كينية من البرلمان بسبب رضيعها

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الأونروا تنفذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات

الأونروا تنفذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات

وزيرة الصحة تبحث مع نائب ممثل التشيك دعم القطاع الصحي

وزيرة الصحة تبحث مع نائب ممثل التشيك دعم القطاع الصحي

الحكم المحلي يصدر قراراً بترفيع مجلس قروي الرماضين إلى مجلس بلدي البيرة

الحكم المحلي يصدر قراراً بترفيع مجلس قروي الرماضين إلى مجلس بلدي البيرة

المركز العربي: شبكات التواصل الاجتماعي أكثر المنصّات شيوعا للتحريض على الفلسطيني

المركز العربي: شبكات التواصل الاجتماعي أكثر المنصّات شيوعا للتحريض على الفلسطيني

منوعات

شاهد الصورة التي نشرها أحمد فهمي واعتذر عن بشاعتها

شاهد الصورة التي نشرها أحمد فهمي واعتذر عن بشاعتها

شاهد: موسيقية مكسيكية تعزف لفنان العرب محمد عبده وتعتنق الإسلام

شاهد: موسيقية مكسيكية تعزف لفنان العرب محمد عبده وتعتنق الإسلام

صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

الجمهور عن رواد عليو بعد التجميل: &#34;وجهها يخوف&#34;

الجمهور عن رواد عليو بعد التجميل: "وجهها يخوف"

شقيقة كاترينا كايف تقتحم السينما.. هل تتفوق عليها؟

شقيقة كاترينا كايف تقتحم السينما.. هل تتفوق عليها؟

من غرفة النوم إلى السجن..تفاصيل سرقة صديقة شيرين سيف النصر &#34;الخائنة&#34; لمجوهراتها

من غرفة النوم إلى السجن..تفاصيل سرقة صديقة شيرين سيف النصر "الخائنة" لمجوهراتها

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها برقصة العمود بـ&#34;الهوت شورت تايجر&#34;

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها برقصة العمود بـ"الهوت شورت تايجر"

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف مُفاجئ لتامر أمين على الهواء

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف مُفاجئ لتامر أمين على الهواء

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

عربي

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ &#34;تحكيم العقل&#34;

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ "تحكيم العقل"