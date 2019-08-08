شؤون فلسطينية

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت بالمواقف التي أصدرتها العديد من دول العالم بما في ذلك الاتحاد الأوربي وكذلك البيان الصادر عن المنسق الاممي الخاص بعملية السلام نيكولا ملادنيوف، والتي أجمعت على إدانة القرار الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء 2300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واكد رأفت في تصريح له، اليوم الخميس، ان هذه المواقف لن تكون رادعةً لإسرائيل ولن تثنيها عن تنفيذ قراراتها ببناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة كونها دولة مارقة تقوم في سياستها على تحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالباً هذه الدول اتخاذ إجراءات عقابية رادعة منها إعادة النظر في علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل وفرض عقوبات عليها ومحاسبتها ومساءلتها لإرغامها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف البناء في المستعمرات الاستيطانية وإنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني عن جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967.

ودعا رأفت مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على تنفيذ قراراته الخاصة بالاستيطان والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وعدم الاستسلام للفيتو الأمريكي الذي يوفر الغطاء لدولة الاحتلال لمواصلة جرائمها بحق شعبنا. كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد اجتماع استثنائي تحت بند "متحدون من اجل السلام"، لإخضاع دولة الاحتلال للشرعية الدولية وفرض عقوبات عليها وإلزامها بتنفيذ القرارات والقوانين الدولية الخاصة بوقف الاستيطان وإزالة كل المستوطنات الاستيطانية الاستعمارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها تلك المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم عملاً بالقرار الدولي 193.

أخبار ذات صلة

صرف دفعات مالية لأصحاب المنازل المتضررة بشكل كامل من المنحة السعودية

صرف دفعات مالية لأصحاب المنازل المتضررة بشكل كامل من المنحة السعودية

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

الشيوخي: القدرة الشرائية للأضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

الشيوخي: القدرة الشرائية للأضاحي متدنية بشكل غير مسبوق

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الأونروا تنفذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات

الأونروا تنفذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات

برنامج الأمم المتحدة الانمائي يصرف دفعات للمتضررين المستفيدين من المنحة السعودية

برنامج الأمم المتحدة الانمائي يصرف دفعات للمتضررين المستفيدين من المنحة السعودية

وزيرة الصحة تبحث مع نائب ممثل التشيك دعم القطاع الصحي

وزيرة الصحة تبحث مع نائب ممثل التشيك دعم القطاع الصحي

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

حي استيطاني جديد في مستوطنة (بيت ايل) شمال شرق البيرة

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية

رأفت: الإدانات الدولية تتطلب تحركاً جاداً لإرغام إسرائيل تنفيذ القرارات والقوانين الدولية

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الخارجية والمغتربين: الدعوات لضم الضفة تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الوزير أبو جيش يترأس الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني

الأونروا تنفذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات

الأونروا تنفذ الجولة الثانية من حملة تنظيف المخيمات

وزيرة الصحة تبحث مع نائب ممثل التشيك دعم القطاع الصحي

وزيرة الصحة تبحث مع نائب ممثل التشيك دعم القطاع الصحي

الحكم المحلي يصدر قراراً بترفيع مجلس قروي الرماضين إلى مجلس بلدي البيرة

الحكم المحلي يصدر قراراً بترفيع مجلس قروي الرماضين إلى مجلس بلدي البيرة

المركز العربي: شبكات التواصل الاجتماعي أكثر المنصّات شيوعا للتحريض على الفلسطيني

المركز العربي: شبكات التواصل الاجتماعي أكثر المنصّات شيوعا للتحريض على الفلسطيني

منوعات

شاهد الصورة التي نشرها أحمد فهمي واعتذر عن بشاعتها

شاهد الصورة التي نشرها أحمد فهمي واعتذر عن بشاعتها

شاهد: موسيقية مكسيكية تعزف لفنان العرب محمد عبده وتعتنق الإسلام

شاهد: موسيقية مكسيكية تعزف لفنان العرب محمد عبده وتعتنق الإسلام

صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

صافيناز ترد ببيان رسمي على إتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

الجمهور عن رواد عليو بعد التجميل: &#34;وجهها يخوف&#34;

الجمهور عن رواد عليو بعد التجميل: "وجهها يخوف"

شقيقة كاترينا كايف تقتحم السينما.. هل تتفوق عليها؟

شقيقة كاترينا كايف تقتحم السينما.. هل تتفوق عليها؟

من غرفة النوم إلى السجن..تفاصيل سرقة صديقة شيرين سيف النصر &#34;الخائنة&#34; لمجوهراتها

من غرفة النوم إلى السجن..تفاصيل سرقة صديقة شيرين سيف النصر "الخائنة" لمجوهراتها

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها برقصة العمود بـ&#34;الهوت شورت تايجر&#34;

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها برقصة العمود بـ"الهوت شورت تايجر"

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف مُفاجئ لتامر أمين على الهواء

لأول مرة من 20 عاما.. اعتراف مُفاجئ لتامر أمين على الهواء

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

مريم حسين متهمة بالإساءة للعباءة الخليجية بعدما حولتها إلى لباس بحر فجأة

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

رسالة بالعربية.. أول تعليق لجينيفر لوبيز عن حفلها بمصر بعد دعوات لمقاطعته

عربي

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

برلماني عراقي: لسنا بحاجة الآن لـ(إس-400)

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

معتبراً الفلافل والحمص أكلات إسرائيلية.. مُدون سعودي يطالب الإسرائيليين بزيارة المملكة

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

ضاحي خلفان يطرح سيناريو لتقسيم اليمن

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ &#34;تحكيم العقل&#34;

التحالف العربي يدعو الأطراف اليمنية لـ "تحكيم العقل"